Napoli, Osimhen rassicura i tifosi: “Cari napoletani, ci vediamo domenica”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sta tenendo in apprensione i tifosi azzurri a causa del problema muscolare accusato durante la seduta di allenamento odierna.

Il nigeriano è stato l’arma in più degli azzurri in questa stagione, e un suo forfait complicherebbe non poco la corsa Scudetto della squadra di Spalletti. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, visto che solo durante la giornata di domani verranno effettuati dei test, ma lo stesso Osimhen ha voluto rassicurare i sostenitori partenopei con un messaggio sui social: “Cari napoletani, ci vediamo domenica! #seeyousoon”.