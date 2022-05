Decisiva per il Napoli femminile la sconfitta nel derby contro il Pomigliano. L’1-3 casalingo condanna il Napoli che, dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio, subisce la furia delle avversarie nella ripresa e retrocede in Serie B. In gol Golob per il Napoli, Dellapruta e la doppietta di Banusic per il Pomigliano.

Oltre al Napoli, anche Lazio e Verona retrocedono in Serie B. In testa al campionato, invece, Juventus, Roma e Milan.