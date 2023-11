Napoli Primavera, Tedesco: “Non vogliamo alibi, non si può sbagliare l’approccio”

Ecco le dichairazioni di Tedesco dopo il pari del suo Napoli Primavera contro la Virtus Entella:

“Cosa non è funzionato nel primo tempo? Abbiamo concesso mezz’ora, gli avversari hanno iniziato meglio la gara. Eravamo poco reattivi, è stato giusto che siamo andati in svantaggio. Nella ripresa, però, è stata tutta un’altra storia, è stato un peccato non segnare il gol del vantaggio. C’erano tanti giocatori freschi che non hanno giocato la sfida di Coppa. Cosa ho detto nell’intervallo ai ragazzi:? Non c’era bisogno di fare una strigliata, ma fargli capire l’obiettivo che stiamo seguendo. Sono dei ragazzi intelligenti, non reagiscono sempre come vogliono ma il tentativo c’è. Stanchezza in campionato per gli impegni di coppe? Alibi non li vogliamo, stiamo dando spazio a tutti gli elementi della rosa. In Youth League faremo ancora qualche cambio. Bisogna migliorare nella crescita del gruppo che, poi, porterà alla crescita individuale di ogni singolo calciatore”.