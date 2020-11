Il Napoli dopo la sconfitta contro il Milan torna in campo contro il Rijeka in una gara fondamentale per il proprio percorso in Europa League. La squadra croata è stata colpita dal Covid-19, sono otto i contagiati tra i titolari del Rijeka, anche Menalo e Kulenovic che hanno ben figurato all’andata. Gattuso pensa ad un ampio turn-over come ha fatto in questa competizione dalla sconfitta contro l’Az Alkmaar in poi. In porta ci sarà Meret, Ospina sta lavorando ancora a parte in palestra, ha bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la migliore condizione.

In difesa saranno confermati Di Lorenzo e Koulibaly rispetto all’undici anti-Milan ma al fianco del difensore senegalese ci sarà Maksimovic mentre a sinistra scalpita Ghoulam che non fa parte della formazione titolare da più di un anno (Torino-Napoli 0-0, 6 ottobre 2019). Bakayoko è squalificato contro la Roma e ci sarà domani, al suo posto è pronto Demme. Riposeranno così Fabian Ruiz e Mario Rui che sono arrivati a Napoli dopo aver giocato anche nelle rispettive Nazionali.

Politano tornerà nella sua posizione più naturale, partirà da destra, nel ruolo di sotto punta ci sarà Zielinski, una delle note più liete dell’amara serata di domenica. Si è rivista la capacità del centrocampista polacco di cambiare passo, sotto il profilo atletico è parso in crescita. Zielinski non gioca dal primo minuto da Napoli-Genoa dello scorso 27 settembre, poi è finito nel tunnel del Covid-19 e sta ancora ritrovando la migliore condizione. Politano tornerà a partire da destra, nella sua zona naturale, a sinistra è pronto Elmas che così farà riposare Insigne. Mertens anche potrà tirare il fiato, sarà Petagna a guidare l’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Gattuso

RIJEKA (3-4-2-1): Nevistic; Smolcic, Escoval, Galovic; Braut, Gnezda Cerin, Loncar, Stefuji; Muric, Andrijasevic; Yatekè. All. Rozman

A cura di Ciro Troise