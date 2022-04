Mancano poche ore al big match del Maradona tra Napoli e Roma: ci sono ancora biglietti disponibili per il match delle 19. Non ci sarà il tutto esaurito, infatti, ma a Fuorigrotta ci saranno comunque tanti tifosi. Sono finiti i biglietti per la Curva B superiore già da diversi giorni, ma restano pochi biglietti per i Distinti e la Curva A mentre è abbastanza ampia la disponibilità per gli inferiori e le Tribune.