Napoli, stabilito quando e dove si terrà la presentazione di Spalletti

Tutte le alternative sono ormai state cancellate: il nuovo allenatore del Napoli (salvo clamorosi colpi di scena) sarà Luciano Spalletti. Non resta altro che la presentazione ufficiale che, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe esserci all’inizio della prossima settimana in un hotel di Roma. Circa i dettagli economici del contratto, il tecnico di Certaldo guadagnerà circa 3 milioni di euro per i prossimi due anni, con opzione per il terzo. Per la stesura del nuovo programma, ci sarà un vertice a quattro tra De Laurentiis, Giuntoli, Chiavelli è lo stesso Spalletti per definire le strategie di mercato.