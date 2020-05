Napoli su Orsolini, l’agente: “Non si muove da Bologna”

Il Napoli è cerca un profilo giovane che possa sostituire l’uscente José Callejon. Tra i vari nomi studiati ci sarebbe anche Riccardo Orsolini del Bologna. I rossoblù non vorrebbero privarsi del classe ’97, se non per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni. Anche il Borussia Dortmund avrebbe messo nel mirino il giocatore ma l’agente Donato Di Campli, spegne le voci di mercato annunciando che il suo assistito resterà a Bologna.

“Orsolini non si muove dal Bologna. Non nascondo quanto sia bello sapere che è cercato da società che lottano per vincere lo scudetto sia in Italia che in altri campionati, ma il ragazzo ha un rapporto meraviglioso con l’allenatore e nessuna squadra più del Bologna può consentirgli di completare il suo percorso di crescita”. Queste le parole del procuratore di Orsolini a Il Corriere dello Sport.