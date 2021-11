Archiviato l’entusiasmante rimonta in Europa League contro il Legia Varsavia di giovedì, il Napoli di Luciano Spalletti si appresta a ospitare il Verona in campionato domani (ore 18). In questa sfida ricca di insidie ci sono due azzurri che dovranno fare particolare attenzione al cartellino e sono due titolarissimi, ossia Mario Rui e Anguissa: in caso di ammonizione, salterebbero il big match con l’Inter del prossimo 21 novembre.