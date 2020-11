Nations League, partita super di Fabian con la Spagna : tre assist a referto

Ieri nella sfida di Nations League tra Spagna e Germania, valida per il primo posto in classifica nel girone e per la qualificazione alle final four, Fabian Ruiz ha disputato una grande partita condita da tre assist.

Il Mundo Deportivo parla di calciatore ‘risorto’ dopo le ultime deludenti prestazioni: “Dopo aver giocato male nelle precedenti partite, il centrocampista del Napoli è tornato a mostrare la sua versione migliore”. Elogi per l’andaluso anche da AS: “Entrato nel secondo tempo al posto di Canales, si segnala per una grande partita. Calcia magistralmente l’angolo dell’1-0 e mostra come superare muri e disegnare traiettorie”.