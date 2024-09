Nesta: “Il Napoli è molto forte, lotterà per vincere lo scudetto”

L’allenatore del Monza Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Monza. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Mi è piaciuto l’approccio, siamo partiti benino, anche nel secondo tempo. Abbiamo consegnato troppo facilmente la palla al Napoli. Abbiamo un po’ di difficoltà con sette-otto giocatori fuori, oggi avevamo quattro Primavera in panchina, abbiamo incontrato un avversario molto forte. M’aspettavo di più a livello offensivo ma per me passa tutto dalla gestione del pallone, quando andare corto, giocare basso o attaccare la profondità. Ci siamo perso dopo un inizio buonissimo. Sappiamo benissimo la classifica ma è meglio non guardarla, incide anche il calendario perchè abbiamo incontrato squadre molto forti. Il Napoli in questo momento è veramente forte, dobbiamo fare i punti in altre situazioni. L’Inter è la favorita, ci sono anche Milan e Juve, il Napoli è lì, molto forte. Buongiorno? È fortissimo, è un anno importante per lui, ha fatto il salto di qualità, il Napoli lotta per vincere lo scudetto, deve giocare a livelli altissimi, stare sempre sul pezzo”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise