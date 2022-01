Nigeria, il ct su Osimhen: “Ci abbiamo provato, ma lui mi ha chiesto di non convocarlo”

Ai microfoni della Tv nigeriana il tecnico della Nigeria ha parlato della mancata convocazione di Victor Osimhen. Ecco le sue parole:

“Mi Ha praticamente supplicato e ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo provato per ore. Quando abbiamo parlato, era deluso. Mi ha detto: ‘Devi capire che non sto bene. Non voglio andare in Coppa d’Africa e non dare il 100%’. Gli ho dato qualche ora per pensarci ma la situazione è stata la stessa. Osimhen deve fare delle valutazioni sul suo infortunio, abbiamo alla fine deciso di lasciar perdere”.