Osimhen: “Aiuterò Mary Daniel, so cosa vuol dire spaccarsi la schiena per le strade di Lagos”

Victor Osimhen è fortemente legato alla sua terra e, anche ora che si sta facendo spazio nel calcio che conta, non dimentica le sue radici. Ecco perché, vedendo la foto di una ragazza priva di una gamba che vendeva l’acqua per le strade di Lagos (il paese dov’è cresciuto), si è mosso immediatamente per contattarla e, per fortuna, in sole ventiquattr’ore è riuscito nel suo intento (CLICCA QUI).

Mary Daniel, così si chiama la protagonista del suo appello sui social, ha riportato nella mente dell’attaccante azzurro le immagini di quando lui stesso, da ragazzino, faceva lo stesso mestiere: “Sono felice di aver parlato con lei ─ ha dichiarato Osimhen in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno ─. L’ho trovata e ora va tutto bene, l’aiuterò perché so come ci si sente a spaccarsi la schiena per le strade di Lagos. Ho attraversato questa fase della vita. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a trovarla“.