Osimhen, il CT della Nigeria: “Tanta voglia di partecipare alla Coppa d’Africa, ma dobbiamo vedere il Napoli”

Augustine Eguavoen, CT della Nigeria, ha parlato ai microfoni di Brila.net, parlando, tra le altre cose, anche di Osimhen e del suo recupero per la Coppa d’Africa:

“Innanzitutto spero che stia bene al più presto, quella è la cosa fondamentale. Poi vedremo per la Coppa d’Africa. Sono certo che ha tanta voglia di partecipare e difendere i colori della Nigeria. Dobbiamo però vedere se il Napoli lo lascerà partire. Siamo un gruppo forte, cresciuto molto in questi anni e molto affiatato. Non escludo però che possano esserci volti nuovi. Se non dovesse esserci Victor sappiamo come sostituirlo”