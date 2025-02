Osimhen, l’amico giornalista: “A gennaio ha rifiutato diverse squadre. Sul suo futuro…”

Buchi Laba, giornalista nigeriano, amico di Victor Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, ha pubblicato un video sui social in cui parla dell’attaccante nigeriano: “Ho letto molte cose sul futuro di Victor Osimhen, sul perché ha scelto di rimanere al Galatasaray e sulla sua clausola rescissoria. Voglio fare chiarezza. E’ vero che c’era una clausola rescissoria valida a gennaio 2025? Sì, c’era, perché Victor ci teneva a proteggere i suoi interessi. Aveva avuto diversi accordi verbali con il Napoli che alla fine il Napoli non aveva rispettato, quindi la clausola per lui serviva a tutelarsi. Ricordatevi che Victor aveva firmato il suo rinnovo contrattuale col Napoli con una clausola da 130 milioni di euro, poi calata a 75 milioni. Poi Osimhen è andato al Galatasaray e quando ha stretto la mano del presidente gli ha promesso che non sarebbe andato via a gennaio. Gli ha detto: “Per piacere, fidati delle mie parole: non lascerò il Galatasaray. Anche se ho una clausola rescissoria, non me ne andrò”. La clausola gli serviva solo a tutelarsi. Ma perchè è voluto rimanere al Galatasaray? Ricordatevi che Osimhen aveva già scelto di restare a Napoli a fine mercato. Fu il Napoli a chiamare il Galatasaray per proporre Osimhen: l’affare si fece in due ore, la società venne con un jet privato a Roma. Poi Victor è arrivato in Turchia, ha visto l’atmosfera, i tifosi, lo stadio. Si è innamorato della tifoseria del Galatasaray. È lì che ha deciso che non avrebbe utilizzato quella piazza come trampolino di lancio, ma avrebbe dato tutto se stesso per quella maglia, provando a vincere l’Europa League. Ecco perché ha scelto di rimanere. Ha scelto di non approfittarsi del club. Vi dirò di più a gennaio per Osimhen c’era l’interesse di squadre in Inghilterra, in Spagna, in Italia e persino in Arabia Saudita. Ma Victor è stato fedele alla sua promessa ed è rimasto al Galatasaray. Il futuro di Osimhen? Tutti ne parlano, ma tutto ciò che dicono è falso. Vi dico io la verità che nessuno conosce: Victor in questo momento è concentrato solo sul campo, ha il focus solo su quello ed è felice. Questa è la sua priorità. Tutto quello che leggete: andrà a giocare qui, andrà a giocare lì… tutto falso”.