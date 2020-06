Osimhen, l’entourage: “Pazzo di Napoli! In Serie A c’è un problema che potrebbe pesare…”

Sembra ormai vicinissimo alla firma con il Napoli Victor Osimhen, attaccante del Lille. La punta nigeriana nei prossimi giorni sarà a Napoli ospite della società azzurra per cercare un accordo per la prossima stagione. Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato un membro dello staff del giocatore, il cognato Osita Okolo. Ecco quanto evidenziato da IamNaples:

NAPOLI – “L’interesse è importante, Victor piace molto a De Laurentiis e alla dirigenza, ci sono stati contatti ma ad oggi nessun accordo economico. Dipenderà molto anche dal Lille. A Victor piace Napoli, come città e come squadra, ma non mi sorprende l’interesse di una big italiana dopo la sua stagione(18 gol in 38 presenze nel 2019-2020, ndr).

SERIE A – “Vanno considerati dei fattori, come quelli relativi al razzismo, in Italia. Questo è un grande problema, in quanto è un fenomeno molto diffuso, ma l’ultima parola spetterà al ragazzo. Futuro al Napoli? Perchè no?”.