Osimhen, l’entourage: “Spalletti sarà fondamentale per la crescita di Victor. A Lagos è un idolo”

A Radio Marte, durante la trasmissione Si gonfia la rete, è intervenuto Osita Osako, cognato e parte dell’entourage di Victor Osimhen, rilasciando alcune dichiarazioni sul bomber azzurro. Ecco le sue parole:

“Sappiamo quanto sia importante Victor per il Napoli, ma anche quanto lo sia Spalletti per la sua crescita. Tra i due si è instaurato un ottimo rapporto con stima reciproca. L’arrivo del nuovo mister potrà far si che Victor possa aggiungere qualcosa di nuovo al suo bagaglio tecnico.

Abbiamo chiuso i rapporti con il vecchio agente, William D’Avila, a causa di accordi non rispettati. Adesso lui non ha più alcuna autorizzazione a parlare di Victor.

L’anno scorso tra infortuni e il Covid l’impatto che ha avuto Osimhen sul calcio italiano è stato ottimo. L’impressione è che se dovesse star bene potrebbe far molto bene con la maglia azzurra. Avrà solo bisogno del supporto dei compagni. Non so se vincerà la classifica cannonieri, ma sicuramente farà bene.

A Lagos ormai è un idolo per tutti. Lì tutto vogliono la maglietta del Napoli, lo considerano un grande club.”