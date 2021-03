Osimhen, l’intermediario: “Ha avuto molta sfortuna, bisogna aspettare prima di giudicarlo. Il Napoli riconosce le sue qualità”

Andrea D’Amico, agente sportivo ed intermediario dell’operazione Osimhen-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Queste le sue parole:

“Ha avuto tanta sfortuna, finalmente è tornato al gol. Sarà un’arma in più per il finale di campionato. Può dare qualità e forza fisica, è un atleta completo e un giocatore molto interessante. Gattuso saprà sfruttarlo in base al momento che si prospetterà. In cosa può migliorare? A volte si vuole tutto subito, ma il giocatore va visto più volte. Il Napoli l’ha comprato perché l’ha seguito e riconosce le sue qualità. Importante che sia rientrato e abbia fatto qualcosa di buono. Per le qualità aspettiamo a giudicarlo più avanti, sono certo che farà vedere cose interessante. Io ricordo che quando Bierhoff arrivò in Italia e andò all’Ascoli non era lo stesso di quello visto con Udinese e Milan. Gli stessi Lozano e Koulibaly hanno fatto un primo anno inferiore rispetto agli anni successivi.

Gattuso? Rino è sempre un ragazzo molto naturale, non è uno che ha degli atteggiamenti studiati, lui è molto spontaneo. Non avrebbe senso recitare una parte così, per partito preso. Sono sicuro che lui è concentrato sul suo lavoro e sulle motivazioni della squadra. Persona genuina, bisogna prendere i suoi momenti per quello che sono.

Napoli? Ha i numeri per andare in Champions League, peraltro ha una gara da recuperare. Poi i risultati determinano gli obiettivi. Va giocata ogni partita come fosse una finale, non si possono fare previsioni. L’obiettivo della Champions League è primario, non solo per impostazione sportiva ma pure per bilancio”.