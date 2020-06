Osimhen-Napoli, in Nigeria annunciano: “Accordo con il Lille e il giocatore!”

Il Napoli avrebbe vinto la corsa a Victor Osimhen, attaccante classe 1998 individuato da Cristiano Giuntoli come potenziale erede di Arkadiusz Milik. In Nigeria, il portale Goal Ball si sbilancia: il talento del Lille – si legge – si trasferirà in Campania al termine di questa stagione. Secondo i colleghi africani, il forte bomber avrebbe trovato un accordo con i partenopei e giocherà per Gennaro Gattuso nel prossimo campionato di Serie A. Gli azzurri avrebbero battuto la concorrenza di squadre come Tottenham e Liverpool per aggiudicarselo.

Osimhen, insomma, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, raggiungendo un’intesa anche sul contratto: a Napoli dovrebbe guadagnare ben 4 milioni di euro l’anno per cinque stagioni. Anche il portale Own Goal Nigeria rilancia la notizia, evidenziando come Osimhen, con questo stipendio ed un tale valore di cartellino, risultererebbe il calciatore nigeriano più pagato di tutti. Il Lille, dal canto suo, avrebbe accettato un’offerta da 60 milioni di euro complessivi per cederlo alla società di Aurelio De Laurentiis.