Osimhen su Mancini: “È stato duro due volte con me e stava negando, ecco perché mi sono arrabbiato”

Al netto del bel risultato raggiunto dal Napoli, c’è stato un episodio che ha un po’ macchiato lo spettacolo, ossia l’accenno di lite tra Osimhen e Mancini. L’attaccante azzurro, che nel secondo affronto col difensore della Roma ha anche rimediato un’ammonizione, ha spiegato al portale Oma Sports il motivo di così tanta arrabbiatura da parte sua: “È stato duro con me due volte, l’ho sentito e stava negando di non averlo fatto, questo mi ha fatto arrabbiare così tanto“. Per fortuna sua e del Napoli, tuttavia, gli interventi subiti da Osimhen non hanno provocato alcun danno.