Osimhen, un membro dell’entourage: “Potrebbe giocare Juve-Napoli, ecco la situazione”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Oma Akatugba, membro dell’entourage di Victor Osimhen. Ecco le sue dichiarazioni:

“Osimhen è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo. Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio. Per quanto riguarda Osimhen, Victor sarebbe molto contento di giocare e vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigeria in Coppa d’Africa. Non avrebbe alcun problema se la società glielo chiedesse, ma lui alla Coppa d’Africa vuole partecipare”.