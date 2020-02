Per gli incontri di calcio professionistico in programma dal 6 al 9 marzo 2020 (25 gare) nelle Regioni indicate dal DPCM del 25 febbraio 2020, l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive sospende il giudizio, dando indicazione alle Leghe competenti di non avviare la vendita dei biglietti per tutti i settori. Tra le partite c’è anche Verona-Napoli, in programma per domenica 8 marzo alle ore 15:00.