Palladino in conferenza stampa: “C’è un po’ di rammarico. Il pubblico del Maradona è spettaccolare”

Ecco le dichiarazioni di Raffaele Palladino in conferenza stampa:

“C’è un po’ di rammarico per come si era messa la gara, ma la potevamo anche perdere. Anche il Napoli, infatti, ha avuto le sue occasioni. Io non gioco mai per il pareggio, ma abbiamo giocato comunque contro una forte personalità individualmente. Il rigore è stato poi un episodio. Sono contento della prestazione che hanno giocato da squadra. Colpani in panchina? Ho preferito Carboni, ma mi è piaciuto l’atteggiamento di Colpani quando è entrato. Il pubblico del Maradona è spettacolare. E’ stato molto emozionante per me oggi, visto che c’erano tanti parenti ed amici. Lavoriamo tanto per uscire con il pallone dal basso, sin dal portiere. Il possesso palla, ovviamente, non deve essere sterille, ma finalizzato a fare gol. Il Napoli in difficoltà? Dopo la passata stagione, tutti i napoletani sono dispiaciuti dell’annata di quest’anno sfortunato, visti anche i tanti infortuni. Ma sono sicuro che il tecnico e la società faranno di tutto per cambiare questa situazione. Manca una punta? Io amo gli attaccanti che ho, il mio ruolo è quello di insegnargli qualcosa. Tuttavia, vista la mole delle occasioni, è ovvio che ci manca qualche gol, ma spetta a me cambiare questo trend. Al Napoli manca un po’ di fiducia, quest’anno lo si affronta in maniera diversa. Dobbiamo segnare di più, ma mi fa piacere l’ottima fase difensiva che abbiamo. Sapevamo delle tante rotazioni che poteva fare il Napoli, ma siamo stati molto bravi