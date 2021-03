Papà Inzaghi: “Napoli è un top club, Simone non potrebbe dire di no”

Simone Inzaghi ultimo dei nomi sulla lista del Napoli per la panchina della prossima stagione. Il padre Giancarlo a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Come si potrebbe dire di no ad una squadra come quella azzurra? Il Napoli è un top club, quest’anno ha riscontrato problemi, ma resta una squadra con grandissimi calciatori. Se non rinnova con la Lazio? Napoli è una bella città con una grande squadra, dico solo questo. Io sono molto legato alla città di Napoli, ero responsabile di una casa di abbigliamento ed in città avevo due rappresentanti”.