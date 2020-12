Parametro zero 2021, non solo Messi: ecco i possibili colpi anche in casa Napoli

In vista della prossima stagione le squadre europee si guardano intorno su chi potrebbero essere i migliori colpi a parametro zero sul mercato.

Si prospetta un mercato scoppiettante, il Napoli ha Arkadiusz Milik in scadenza ma sul mercato ci sono diversi appetibili. Negli azzurri occorre ricordare anche Elseid Hysaj, Nikola Maksimovic e Fernando Llorente, tutti ancora in scadenza.

Il sogno dei tifosi di tutto il mondo è sicuramente Lionel Messi, giocatore che ha annunciato ormai il suo addio al Barca ma al momento per il Napoli e qualsiasi club italiano questo resta solo un sogno.

Messi, ma non solo. Come riporta Sky Sport vi sono talenti della Premier League come Mesut Ozil, Theo Walcott o Christian Benteke. Restando in serie A invece ci sono diversi giocatori in scadenza e quindi con la possibilità di ingaggiare a parametro zero accostati in passato al Napoli. Tra questi i difensori delle milanesi Danilo D’Ambrosio (napoletano doc) e Mateo Musacchio. Tra i vari accostati al Napoli c’è anche il brasiliano dello Shakhtar Taison, l’attaccante dell’Atletico Madrid Diego Costa, i difensori dell’Arsenal Sokratis e Mustafi.

In difesa un altro colpo da novanta è Sergio Ramos il cui rinnovo con il Real Madrid è tutt’altro che certo mentre per la fascia attenzione a Juan Bernat, spagnolo ex Bayern che potrebbe non rinnovare con il Psg. Alaba ha alte pretese ed è fuori dagli standard mentre un nome possibile in casa Napoli è il turco Hakan Calhanoglu. Il trequartista sta avendo problemi per il rinnovo con il Milan e sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso: Napoli, Juventus ed i principali top club europei osservano il talento ex Bayer Leverkusen che potrebbe essere il colpo a parametro zero del Napoli.