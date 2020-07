Parma-Napoli, le probabili formazioni della Gazzetta: Lozano al centro dell’attacco

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla delle probabili formazioni di Parma-Napoli. Tante novità per gli azzurri di Gattuso che, con la squalifica di Milik e i problemi fisici di Mertens, dovrà reinventare l’attacco. Dovrebbero essere 7 le novità per la partita in programma questa sera alle 19.30.

Secondo quanto scrive la rosea dovrebbero ritornare dal primo minuto Meret, Maksimovic, Di Lorenzo, Demme, Elmas, Politano e Lozano. Gattuso infatti starebbe ideando un grande turnover per dare spazio a tutti e fa rifiatare alcune pedine fondamentali come Zielinski, Callejon e Manolas. Il giovane portiere italiano ritorna tra i pali dal 1′ minuto, Ospina non è stato nemmeno convocato per problemi di natura fisica. A centrocampo resta vivo il ballottaggio tra Fabian Ruiz e Allan, con lo spagnolo leggermente favorito per una maglia da titolare.