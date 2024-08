Parma, Pecchia a Dazn: “Grande gara dei miei. Sul Napoli dico che…”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: “Grande partita, grande personalità, grandi i miei, usciamo moralmente vincitori dal campo. Mi porto la voglia di giocare, di fare sempre la partita, ci siamo riusciti, nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, anche nel secondo, avere possibilità di pareggiare pur essendo in 10, ho vitsto energia e grande intelligenza, complimenti a tutti i miei, è una partita che ci porteremo dietro e dovremo prenderne grande spunto. Non parlo degli arbitri, non parlo degli episodi, parlo dei miei. E’ un inizio di campionato che deve dare ai miei ragazzi di continuare a migliorarsi, cercando di giocare tutte le partite per vincere. Il ritorno al Maradona? Clima fantastico! Auguro a tutto l’ambiente che la squadra per come è stata costruita giochi per il vertice”.