Paro: “È un punto importante, contro una squadra in salute che ha giocato meglio dell’andata”

Il vice allenatore del Torino Matteo Paro ha parlato nel post-partita in conferenza stampa. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sanabria ha avuto due giorni d’influenza durante la settimana, Pellegri si è allenato bene, aveva l’energia giusta. Oggi il Napoli ha mosso meglio la palla con più intensità, tecnica, personalità, ha fatto una partita molto migliore dell’andata, ci ha costretto a difendere più basso. Siamo contenti per Sanabria, il calcio è così, in altre partite gli era andata male. È un’iniezione di fiducia per lui, non era semplice per Gineitis, può migliorare ancora sotto il profilo del gioco. Ha affrontato giocatori d’altissimo livello, deve continuare a lavorare. Milinkovic Savic sta facendo un percorso importante, è anche un leader nello spogliatoio, in tante partite ha fatto bene, altre volte peggio ma sono contento che ha fatto bene. Credo che sia un punto importante, farlo a Napoli contro una squadra forte, in salute non è scontato, semplice. I ragazzi hanno dimostrato unione, tranquillità, hanno difeso e lavorato tutti, possiamo sicuramente migliorare sotto il profilo del gioco. Sazonov? L’ho inserito perchè magari lo conosce bene, è un suo connazionale, il nostro obiettivo era fermarlo il più possibile, poi l’hanno spostato e abbiamo dovuto cambiare. Abbiamo cercato di togliere profondità ad Osimhen che è la sua caratteristica più importante, qualcosa con questi giocatori scappa. Penso che abbiamo cercato di limitare il più possibile il Napoli”

A cura di Ciro Troise