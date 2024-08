Pecchia: “Ci è mancato il portiere, il Napoli è costruito per lo scudetto”

L’allenatore del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Parma. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Nel secondo tempo è mancato il portiere, si può giocare anche in dieci ma non senza portiere. Di solito mi lascio sempre una, avevo usato già lo slot nel primo tempo, sapevo che potevo rischiare, riuscivamo a mantenere botta nonostante la spinta del Napoli. Ho fatto il doppio cambio per sostituire un giocatore in difficoltà, lo rifarei. Siamo entrati non di ripartenza, spesso di palleggio, è difficile avere sicurezza n questo stadio e non perdere, i miei sono stati grandi. Questa partita ci servirà, c’è amarezza ma anche consapevolezza. Kowalski? È un giocatore bravo, ci dava la possibilità di giocare anche corto, però questa sconfitta ci deve bruciare. Sono un po’ innamorato dei calciatori di qualità, se potessi li metterei tutti. Bernabè ci da pulizia di palleggio, ne abbiamo bisogno, ci permette di essere elastici anche nel gioco. Il Napoli e il Milan sono due squadre forti, costruite per lo scudetto, c’è il mercato in coros e vivranno dei cambiamenti. Sono felice per il ritorno a Napoli, a casa ma sono arrabbiato per il risultato”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise