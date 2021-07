Petagna, l’agente: “Con Spalletti sta bene, Inter? Il Napoli non lo fa muovere”

Dopo la partenza di Pierluigi Gollini per Londra, dove nelle prossime ore firmerà per il Tottenham, il suo agente Giuseppe Riso, ha parlato del portiere e degli altri suoi assistiti ai microfoni di Tmw: “Gollini dispiaciuto? Normale dopo anni fantastici, intanto è un prestito poi vediamo. Però è un’opportunità che si è meritato e il Tottenham lo ha voluto tanto. Ripeto, se l’è meritato, ha fatto sempre bene, ha fatto bene in Champions e per lui è una grande chance, ma lo sa e sa anche quello che deve fare”.

Quando è nata l’operazione?

“Lui con l’Inghilterra ha un rapporto particolare, ci ha già giocato anche da ragazzino. È da un po’ che lavoriamo su questa pista”

Pessina o Petagna il nome nuovo per l’Inter?

“Dovete chiedere ad Ausilio ma secondo me non ve lo dice”.

Il Papu Gomez potrebbe giocare di nuovo in Italia?

“Nel breve no, vuol restare lì, è innamorato di Siviglia. Adesso no, magari più avanti”.

Petagna può partire?

“Io non muovo nessuno, nel caso lo devono fare loro. Inter? Il Napoli non lo fa muovere. Se Inter chiama? A Napoli con Spalletti sta bene, non parla di mercato”.