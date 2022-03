Pioli a Dazn: “Siamo stati dentro la partita dall’inizio alla fine, Inter ancora favorita per lo scudetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Tre punti importanti per la classifica, abbiamo battuto una squadra molto forte, i ragazzi hanno lavorato tanto e siamo stati premiati dal risultato positivo. Kessiè ha giocato da mezzala. E’ stata una partita difficile, abbiamo provato a essere aggressivi, quando ci hanno preso tra le linee abbiamo faticato un po’. Normale che in queste partite devi lavorare tanto quando sei senza palla e l’abbiamo fatto. E’ uno scontro diretto, siamo soddisfatti ma c’è ancora tanto lavoro da fare. La scelta era quello di schierare un centrocampo di forza e di qualità. Abbiamo lavorato tanto e bene, siamo stati dentro la partita dall’inizio alla fine, soffrendo come è giusto che sia contro avversari di qualità. Ora arrivano altre partite importanti poi cercheremo di recuperare energie durante la sosta. Le nostre posizioni di vertice passeranno dalle partite contro gli avversari che stanno sotto di noi. Non siamo una squadra perfetta e qualche difficoltà ce l’abbiamo ma è il momento di dimostrare di aver imparato la lezione. Nelle prossime gare saranno importanti atteggiamento e qualità. L’idea mia e dell’area tecnica era inserire giocatori di spessore che sanno che vuol dire lavorare per vincere e raggiungere risultati importanti. Per Giroud è bastata una telefonata per capire che professionista ci trovavamo di fronte. Più giocatori hai con personalità e carisma è molto importante. Chi è il favorito? L’Inter, è una squadra molto forte e la classifica è ancora virtuale. Credo sarebbe più corretto che tutti avessero le stesse partite giocate. Dobbiamo pensare a fare tanti punti”.