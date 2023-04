Pioli: “Contenti di aver superato un avversario molto forte. Il Napoli vincerà il campionato”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Siamo troppo contenti per aver superato quest’avversario così forte, il Napoli anche stasera ha dimostrato di essere una squadra di qualità. Nel caso sarebbe un grande derby in semifinale di Champions League. Toglierei la partita di campionato, noi eravamo molto più motivati di loro, è stato un risultato eclatante. Non c’è tutta questa differenza, alla ripresa dopo la sosta per il Mondiale abbiamo perso troppo punti. Il Napoli ha fatto un grande campionato, lo vincerà meritatamente. Sono sicuro che questo passaggio del turno ci darà tanta fiducia, questo risultato ci darà forza e consapevolezza, sicuramente ci portiamo a casa un risultato importante. Ora c’è da pedalare in campionato, a me le ultime partite sono piaciute ma non sono arrivate le vittorie. Calabria? Ha fatto una grande partita, Kvara è fortissimo, ha velocità, imprevedibilità, è stato aiutato da Brahim prima e Messias poi. Pur gestendo troppo poco la palla nel secondo tempo e abbassandoci tanto, abbiamo fatto bene e probabilmente ha inciso che eravamo sul doppio vantaggio. Qualcun altro ha messo il carro davanti ai buoi, a me non piace farlo, sono contento per il club e per i nostri tifosi che ci hanno aiutato a superarlo con il loro sostegno e la loro passione. In tutte le partite ci sono decisioni arbitrali discutibili, avevamo il miglior arbitro al mondo. Var? Se lo potessi chiedere io, di cosa staremmo parlando?”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise