Politano: “Alla prima giornata non eravamo squadra, è cambiato tantissimo”

L’esterno offensivo del Napoli Matteo Politano ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Verona. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Eravamo concentrati sulla partita, sappiamo che il mese di gennaio è sempre particolare perchè giocatori importanti possono andare via, valuteremo a fine mercato chi è rimasto e chi è andato via. Siamo un grandissimo gruppo, è la nostra forza, indossiamo una maglia importante come quella del Napoli. Mancava qualche giocatore anche a Firenze, anche stasera si è visto il grande spirito di gruppo che chiede il mister. Era fondamentale partire bene nel girone di ritorno, ci sono tante squadre forti, vogliamo continuare così mattone dopo mattone. È cambiato tantissimo, alla prima giornata non eravamo squadra, si vede tutte le domeniche la voglia di aiutarci. Mi dispiace per il gol che manca, ci tengo per l’aspetto realizzativo, devo continuare così per il lavoro che stiamo facendo, sono contento. È importante il risultato, non chi fa gol”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise