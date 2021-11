Nel pre-partita di Sky Sport direttamente dal terreno di gioco è intervenuto l’attaccante del Napoli, Matteo Politano: “Dobbiamo vincere per forza, vogliamo arrivare primi in classifica e quindi servono i 3 punti. Abbiamo tanti giocatori forti e chi gioca farà bene, come chi entrerà. Legia? Ottima squadra, in EL hanno fatto sempre bene, anche a Napoli ci hanno messo in difficoltà. Ha fisicità e pressa molto in alto”.