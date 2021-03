Politano, un jolly che non ti aspetti: l’azzurro a caccia della sua miglior stagione in carriera

Il suo acquisto è arrivato quasi in sordina lo scorso Gennaio ed addirittura furono tanti i tifosi a criticare le sue qualità, ma in questa stagione tribolata una delle note liete in casa Napoli è senza dubbio Matteo Politano.

Utilizzato su qualsiasi versante dell’attacco azzurro, a gara in corso o dall’inizio, il calciatore scuola Roma è spesso risultato decisivo e ieri il secondo gol, arrivato in maniera fortunosa, contro il Benevento mostra un importante dato a livello statistico. Per Politano si tratta del 7 gol in serie A, il 9 stagionale, numeri importanti considerato che tecnicamente il giocatore dovrebbe essere un ‘rincalzo’ e statistiche alla mano Politano è vicino alla sua miglior stagione in serie A.

Nel 2017/2018 realizzò 10 reti ed era il principale attaccante in casa Sassuolo ma ora l’azzurro è già a quota 7 nonostante le tante panchine e una stagione della squadra molto difficile. Quel che è certo però è che Gattuso crede molto nelle sue qualità e Politano in queste 15 gare di campionato restanti può, con Lozano o no, realizzare quella che verrà ricordata come la miglior stagione in carriera.