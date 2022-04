Primavera 1, Lecce-Napoli 1-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli, dopo quattro pareggi consecutivi, perde una gara fondamentale in chiave salvezza in trasferta contro il Lecce, che accorcia in classifica. I salentini ora sono a -2 dagli azzurrini, in piena zona play-out. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Quando è chiamato in causa, si fa trovare pronto, è fortunato nell’occasione della traversa da calcio d’angolo di Vulturar nel primo tempo.

BARBA 4,5: È spesso in difficoltà nella gestione degli spazi, dei tempi di gioco, sembra nervoso come anche altri suoi compagni. Lascia il Napoli in dieci uomini per più di mezz’ora a causa dell’espulsione per doppia ammonizione.

HYSAJ 5: Entra subito forte sull’avversario, in poco tempo si fa ammonire, il cartellino giallo gli toglie serenità, per un’ora sbanda, sale in cattedra nell’ultima mezz’ora ma è troppo tardi. Condivide con Gioielli la responsabilità sul gol del colpo di testa indisturbato di Hasic.

COSTANZO 5: Commette un errore nell’azione del gol, concede a Carrozzo la palla comoda per disegnare il cross e Hasic di testa ha fulminato Idasiak.

DI DONA 5: Fa fatica in entrambe le fasi per tutta la gara, un po’ meglio nell’ultima mezz’ora come tutti i suoi compagni ma si è visto troppo poco e spesso ha sofferto gli attacchi del Lecce sulla sua corsia.

COLI SACO 5,5: È il più “vivo” di tutti, combatte, nel primo tempo l’unico spunto è un suo tentativo di andare a prendere il pallone di testa su un corner. Gli manca, però, un po’ di lucidità nel deserto di idee che ha espresso il Napoli soprattutto nella prima ora di partita. (Dall’84’ Mercurio s.v.: Gioca un po’ più basso del solito, in mezzo al campo, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

GIOIELLI 5: Nel primo tempo c’è il solito lavoro di recuperare palloni, poi probabilmente accusa la stanchezza e cala vistosamente. Condivide con Hysaj la responsabilità sul gol del colpo di testa indisturbato di Hasic. (Dal 73′ Acampa 5,5: Un po’ di vivacità c’è, aumentano gli spunti del Napoli sulla fascia sinistra)

GIANNINI 5: Sul suo lato il Lecce attacca meno, qualche timido spunto in più ma può e deve fare molto meglio anche lui. (Dal 73′ Iaccarino 6: Non può essere al massimo della condizione, è rientrato da poco da un grave infortunio ma il suo spezzone è l’unica buona notizia di oggi. Mette un po’ d’ordine nella confusione che esprime il Napoli, migliora sicuramente la qualità della manovra con il suo ingresso in campo)

SPAVONE 5: Si vede troppo poco, fa fatica a proporsi per costruire gioco tra le linee. (Dal 60′ Vergara 5,5: Non è al 100% per l’influenza che ha avuto in settimana, non riesce a trovare lo spunto decisivo ma sicuramente nel deserto d’idee mette un po’ di qualità tecnica a disposizione dei compagni)

AMBROSINO 5,5; Se c’è qualche confusionario tentativo del Napoli, passa per i suoi piedi, prova ad allargarsi a destra, ad abbassarsi per ricevere il pallone. Fa fatica e soprattutto sullo 0-0 l’atteggiamento non sempre è quello giusto, tende quasi a rassegnarsi alla mediocrità generale della proposta di calcio.

CIOFFI 5: Qualche spunto solitario e solo frustrazione come dimostra il fallo che porta al cartellino giallo. (Dall’84’ Pesce s.v.: Una decina di minuti per il centravanti classe ‘2004, non riesce ad incidere ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per una valutazione seria).

FRUSTALUPI 4,5: La partita di oggi è la punta dell’iceberg di un film già visto. La prima ora di oggi ricorda un po’ la prestazione abulica e spenta per gran parte della trasferta di Pescara, l’atteggiamento è simile al secondo tempo della partita contro il Torino. Sembra una squadra che mentalmente è passiva, spesso non determina le partite, le accetta. Oggi non ricordo un tiro in porta pericoloso, è un po’ complicato provare a vincere così, anzi è molto probabile perdere come è accaduto. Bisogna cambiare, sette punti nel girone di ritorno sono troppo pochi e il Napoli ad otto partite dalla fine, con un calendario molto complicato, è in piena bagarre play-out.

Ecco il tabellino del match:

LECCE (4-3-3): Borbei; Lemmens (46′ Torok), Pascalau, Hasic, Nizet; Mommo (66′ Salomaa), Vulturar, Gonzalez; Daka, Carrozzo (79′ Burnete), Berisha. A disp: Samooja, Dima, Russo, Haakmat, Been, Dreier, Macrì, Lippo, Piazza. All. Vito Grieco.

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Spavone (59′ Vergara), Saco (85′ Mercurio), Gioielli (73′ Acampa), Giannini (73′ Iaccarino); Ambrosino, Cioffi (85′ Pesce). A disp: Rendina, Boffelli, De Luca, Nosegbe, Marranzino, Pontillo, Toccafondi. All. Nicolò Frustalupi.

ARBITRO: Leone Domenico di Barletta

MARCATORI: Hasic (L)

AMMONITI: Vulturar (L), Hysaj (N), Barba (N), Cioffi (N), Lemmens (L), Torok (L)

ESPULSO: Barba (N) doppio giallo

A cura di Ciro Troise