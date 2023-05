Primavera 1, Napoli-Fiorentina 0-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli non riesce a rialzare la testa, perde in casa contro la Fiorentina con un ciclo in cui ha portato a casa un solo punto nelle ultime cinque gare. Ha deciso un gol di Harder all’83’, il Napoli nelle ultime due gare contro l’Empoli e l’Inter dovrà garantirsi il diritto a giocare il play-out perchè se la quartultima (al momento l’Atalanta è a +6) accumula almeno dieci punti di vantaggio gli azzurrini retrocederebbero direttamente in Primavera 2. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6,5: Due parate importanti in uscita, può farci poco sul gol di Harder che trova un gran tiro dalla distanza.

BARBA 6,5: Compie un buon lavoro sia nell’impostazione del gioco che nella copertura degli spazi sul centro-destra. (Dal 66′ Giannini 6: Buon impatto sulla gara, prova a produrre delle situazioni sia avanzando sulla sua corsia che con la rimessa lunga)

D’AVINO 7: Ottima gara al centro del reparto, bravo sia palla al piede che nel lavorare sull’uomo e cercare l’anticipo.

OBARETIN 6: Può far meglio in entrambe le fasi sia nell’uno contro uno con Capasso che nella gestione del pallone.

LAMINE 5,5: Sia a livello di spinta che tecnicamente può far meglio, ha tante situazioni in cui avrebbe potuto garantire una spinta più costante sulla fascia destra.

IACCARINO 6: Buona gestione del pallone, qualche spunto più interessante ma può far meglio sia in termini di intuizioni che di velocità del pensiero.

GIOIELLI 6,5: Rimedia un’ammonizione evitabile ma non si fa condizionare, offre la consueta prova in termini di dinamismo, con un contributo importante nel recupero palla. (Dall’88’ Bonavita s.v.: Ha poco tempo a disposizione, cerca di propiziare il pareggio con un pallone scodellato in area di rigore al 93′)

ACAMPA 6: Fa un buon lavoro sulla fascia sinistra, realizza anche un cross che Gioielli e Rossi non riescono a sfruttare abbastanza.

SAHLI 6: Qualche buono spunto, anche un tiro respinto da Tognetti, cala nel corso della ripresa.

SPAVONE 6: Va al tiro nel primo tempo in un paio d’occasioni, è sempre uno dei più pericolosi ma cala molto durante il secondo tempo. (Dall’88’ Russo s.v.: Sette minuti per lui compreso il recupero, è protagonista di due situazioni offensive. È troppo poco il tempo a sua disposizione per una valutazione seria)

ROSSI 5,5: Lavora tanto, prova a fare reparto da solo, ha un paio d’occasioni ma anche stavolta non riesce a far gol. (Dall’82’ Koffi s.v.: Una decina di minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione)

FRUSTALUPI 5,5: Quando le situazioni si ripetono, bisognerebbe farsi una riflessione. Sembra uno scenario già visto: il Napoli fa fatica a produrre occasioni e soprattutto a far gol, poi perde punti nei minuti finali. Sono dodici complessivamente i punti persi mentre sono soltanto due i punti guadagnati dagli azzurrini nel finale con i pareggi contro Empoli e Sampdoria.