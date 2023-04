Primavera 1, Napoli-Hellas Verona 1-3: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli cade in casa contro il Verona, subisce l’approccio dei gialloblù, va sotto di due reti, poi reagisce ma fa fatica a far gol. Accorcia le distanze al 92′ con Sahli ma poi cade di nuovo un minuto dopo per il definitivo 1-3. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 7: Due parate importanti, una al 2′ sul colpo di testa di Cazzadori e poi all’83’ su Riahi in uscita.

BARBA 6: Fa un buon lavoro nella gestione del pallone e nella copertura degli spazi. (Dall’88’ Lamine 6: Ottimo impatto sulla partita, fa il cross che porta al gol di Sahli ma si fa anticipare sul gol del Verona da Diao Balde)

HYSAJ 6,5: Ottimo recupero nel finale del primo tempo su Caia, complessivamente fa buona guardia e anche nella fase d’impostazione ha autorevolezza.

OBARETIN 6: Si porta anche in avanti per aiutare i suoi compagni, qualche volta si fa prendere dal nervosismo, in certi momenti dovrebbe valorizzare di più la sua esperienza anche per trascinare gli altri.

MARCHISANO 6,5: Ha fallito una buona occasione davanti al portiere ma, sulla scia di quanto accaduto ad Udine, si vede la bellezza dei suoi tagli nel venire dentro il campo.

GIOIELLI 5,5: Ha una buona occasione di testa nel primo tempo ma è meno efficace rispetto ad altre gare, avrebbe potuto far meglio nel fermare Bragantini sull’azione del secondo gol. (Dall’88’ Russo s.v.: Trova pochi minuti nel finale di gara)

ALASTUEY 6: Qualche buono spunto, delle intuizioni interessanti palla al piede come l’assist per Koffi che poi non ha trovato la porta. Deve, però, provare ad incrementare i ritmi e la frequenza con cui rischia giocate di buon livello, non banali. (Dall’81’ Pesce 6: Soltanto un quarto d’ora circa per lui, con lui si riempie meglio l’area di rigore e fa anche delle buone combinazioni con i compagni lavorando come riferimento)

GIANNINI 5,5: Perde la palla che porta al secondo gol, talvolta ha delle buone intuizioni come il cross per Gioielli al 24′, quando colpisce di testa in fuorigioco trovando la risposta di Boseggia. Nella ripresa mette ansia al Verona anche con un bel tiro-cross ma progressivamente sembra perdere brillantezza e Frustalupi inserisce Koffi al suo posto. (Dal 65′ Koffi 6: Entra bene in campo, si rende pericoloso, spinge a sinistra, si propone spesso anche con buone qualità)

SPAVONE 6: Qualche contributo di qualità quando c’è da gestire il pallone ma non riesce ad incidere come nelle giornate migliori.

IACCARINO 6,5: Fa un buon lavoro nella gestione del pallone, tenta anche un bel tiro che termina di poco a lato.

SAHLI 6,5: Ci prova in tutti i modi a rendersi pericoloso, fa gol di testa al 92′.

FRUSTALUPI 5,5: Ci sono due cose che non vanno: l’approccio iniziale e le grandi difficoltà nel far gol. Avrebbe potuto inserire prima Pesce per riempire meglio l’area di rigore. Di positivo per il futuro c’è la reazione dopo il gol del 2-0, la mole di gioco prodotta.

A cura di Ciro Troise