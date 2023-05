Primavera 1, Napoli-Inter 1-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli retrocede nella serie B della categoria, cade in casa contro l’Inter 1-2 e, con un solo punto ottenuto nelle ultime sette partite, saluta il campionato Primavera 1 dopo due stagioni. È la seconda caduta dalla stagione 2017-18, la prima dopo la riforma, e arriva dopo due stagioni nella serie A della categoria. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6: Sul gol di Sarr non può fare nulla, nel primo tempo in un paio d’occasioni si fa trovare pronto. (Dal 63′ Turi 6,5: Fa tutto il possibile per tenere il Napoli in piedi ma sul colpo di testa di Martini non può fare nulla)

BARBA 6: Compie un buon lavoro nella tenuta delle due fasi, cerca di gestire il pallone dalle retrovie nel migliore dei modi. (Dal 90′ Marranzino s.v.: Solo cinque minuti per lui, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

HYSAJ 5,5: In un paio d’occasioni compie la scelta sbagliata nei movimenti difensivi e Sarr se ne approfitta.

OBARETIN 5,5: È un ‘2003, ci si aspetta di più da lui nella gestione dei momenti della gara.

LAMINE 5,5: Prova a spingere ma in un paio d’occasioni gli mancano qualità e lucidità. (Dal 63′ Marchisano 6: Fornisce una scossa, crea dei presupposti interessanti, gli manca un po’ di qualità in certi cross)

GIOIELLI 6: È uno degli ultimi a mollare, ci mette dinamismo, intensità, prova a sobbarcarsi entrambe le fasi e lo fa anche abbastanza bene.

IACCARINO 6,5: Regala l’illusione del pareggio, ha lucidità, qualità, gestione del pallone a buoni livelli anche nei momenti più complicati.

ACAMPA 6.5: Uno dei migliori in campo, prova delle soluzioni anche personali sulla sua corsia, gli manca un po’ di lucidità.

KOFFI 5,5: Si muove tanto, cerca di suggerire delle soluzioni ma è un po’ fumoso al momento della scelta. (Dal 74′ Alastuey 5,5: Per il tipo di partita che si viene a creare, è spesso chiamato a lavorare spalle alla porta o a ricercare l’accelerazione, l’allungo ma non sono le sue caratteristiche. Dev’essere coinvolto nel giro palla, così può incidere sulle gare)

SPAVONE 6: È colui che apre gli spazi con i suoi movimenti per suggerire nuove linee di passaggio, si muove tanto tra le linee ma stavolta gli manca l’acuto decisivo. (Dal 74′ Russo 6: Tenta qualche tiro dalla distanza, prova a cambiare passo ma non riesce ad essere incisivo come vorrebbe per gli equilibri che prende la partita)

ROSSI 5,5: Corre tanto, cerca di occupare l’intero reparto ma al momento del pensiero veloce, della scelta determinante per tiro o ultimo passaggio è poco lucido.

FRUSTALUPI 5: Un punto nelle ultime sette partite, terzultimo attacco del campionato, 13 punti nell’ultimo quarto d’ora più i minuti di recupero. È stato un lento disastro, il Napoli nel settore giovanile investe poco (aggiungiamo che a livello della Primavera anche i pochi soldi spesi sono stati anche indirizzati male) ma oggi contro l’Inter, con gli azzurrini che hanno chiuso con un solo punto nelle ultime partite, è arrivata soltanto l’ultima traccia di un lavoro fallimentare per gioco proposto, risultati e anche poco produttivo in termini di settore giovanile e crescita per il futuro visto che l’unico ‘2005 che ha trovato un po’ di continuità è D’Avino. Andando sulla partita di oggi, ci sono anche le perplessità per la gestione dei cambi. Alastuey in quella zona di campo ha poco senso, non ha lo strappo o l’accelerazione per agire sulla catena di destra, ha senso soltanto se coinvolto costantemente nel palleggio.ù

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: Sarr al 21′ (I), Iaccarino al 55′ (N), Martini all’86’ (I)

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli (65′ Turi); Obaretin, Barba, Hysaj; Gningue (65′ Marchisano), Iaccarino, Gioielli, Acampa; Spavone (74′ Alastuey), Koffi (74′ Russo); Rossi.

A disposizione: Turi, Giannini, Pesce, Alastuey, Lorusso, Kasongo, Marchisano, Sequino, Marranzino, D’Avino, Russo, Nosegbe, Bonavita.

Allenatore: Nicolò Frustalupi.

INTER (4-3-3): Botis; Nezirevic (71′ Dervishi), Kassama, Matjaz, Pelamatti (78′ Andersen); Martini, Grygar, Kamate; Owusu (71′ Biral), Sarr, Iliev (78′ Pozzi)

A disposizione: Tommasi, Stabile, Andersen, Biral, Dervishi, Stante, Quieto, Berenbruch, Pozzi, Bovo.

Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Daniel Hysaj (N), Davide Acampa (N), Sheriff Kassama (I), Frustalupi (N).

Espulsi: /

Arbitro: Giorgio Vergaro

Assistenti arbitrali: Riccardo Pintaudi – Andrea Barcherini

Recupero: 1′ PT, 5′ ST