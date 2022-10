Primavera 1, risultati e classifica: il Napoli fuori dalla zona retrocessione

La Primavera del Napoli ha accumulato cinque risultati utili consecutivi di cui tre in campionato: la vittoria contro il Bologna, i pareggi contro Torino e Atalanta. Questa sequenza positiva ha portato per la prima volta dall’inizio del campionato fuori dalla zona retrocessione. Se per assurdo finisse oggi il campionato, il play-out sarebbe Sampdoria-Inter con Cesena e Udinese mandati direttamente in Primavera 2. Ecco i risultati e la classifica:

JUVENTUS-CAGLIARI 6-0 RETI: 4 Hasa, 11 Anghelè, 18 Huijsen, 32 Yildiz, 81 Turco, 90 Mbangula MILAN-ROMA 1-4 RETI: 7 Cassano (R), 33 Pisilli (R), 53 Pagano rig. (R), 87 Omoregbe (M), 90+2 D’Alessio (R) FIORENTINA-INTER 0-1 RETI: 77 Iliev SASSUOLO-TORINO 3-0 RETI: 34 Bruno, 55 Bruno, 58 Russo LECCE-BOLOGNA 0-1 RETI: 72 Raimondo rig. FROSINONE-EMPOLI 1-1 RETI: 13 Seck (F), 20 Condello (F) NAPOLI-ATALANTA 0-0 RETI: SAMPDORIA-UDINESE 0-1 RETI: 45+1 Guessand HELLAS VERONA-CESENA 2-0 RETI: 13 Cisse, 90+5 Piantedosi CLASSIFICA P G 20 9 JUVENTUS 20 9 ROMA 20 9 FROSINONE 19 9 SASSUOLO 16 9 BOLOGNA 14 9 TORINO 14 9 FIORENTINA 14 9 LECCE 13 9 EMPOLI 12 9 MILAN 11 9 ATALANTA 10 9 CAGLIARI 10 9 HELLAS VERONA 8 9 NAPOLI 7 9 SAMPDORIA 6 9 INTER 4 9 CESENA 4 9 UDINESE

Prossimo turno: Napoli-Udinese, sabato 29 ottobre