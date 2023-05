Primavera 1, risultati e classifica: il Napoli è terzultimo

La Primavera del Napoli perde sul campo della Juventus, non riesce a vincere per la quarta gara consecutiva, è reduce da tre sconfitte e un pareggio contro il Milan. Gli azzurrini ancora una volta perdono punti nel finale, subiscono il gol di Citi all’87’. Il Napoli è terzultimo, giocherebbe al momento il play-out con la gara di ritorno in trasferta contro l’Atalanta. A tre giornate dalla fine, la salvezza diretta è distante sette punti. Un rischio da evitare è che la quartultima abbia almeno dieci punti di vantaggio sul Napoli, in questo caso gli azzurrini retrocederebbero direttamente senza play-out. Ecco i risultati e la classifica:

MPOLI-HELLAS VERONA 1-0 RETI: 11 Renzi UDINESE-CESENA 3-1 RETI: 10 Giovannini (C), 47 Cocetta (U), 53 Centis (U), 58 Panagiotakopoulos (U) SAMPDORIA-TORINO 2-2 RETI: 9 Savva (T), 47 Ivanovic (S), 63 Montevago (S), 90+4 Corona rig. (T) MILAN-INTER 2-2 RETI: 10 Esposito (I), 16 Eletu (M), 19 Owusu (I), 74 Cuenca Martinez (M) FROSINONE-ATALANTA 1-2 RETI: 65 Vlahovic (A), 70 Colombo aut. (F), 72 Colombo (A) JUVENTUS-NAPOLI 2-1 RETI: 30 Yildiz (J), 47 Acampa (N), 87 Citi (J) FIORENTINA-LECCE 2-0 RETI: 27 Capasso rig., 70 Amatucci CAGLIARI-BOLOGNA 1-3 RETI: 37 Mazia (B), 54 Anatriello (B), 79 Raimondo (B), 90+1 Deriu (C) SASSUOLO-ROMA 3-1 RETI: 13 Russo (S), 72 Bruno rig. (S), 84 Cassano (R), 90+6 Gori (S)

CLASSIFICA P G 60 31 LECCE 57 31 TORINO 54 31 FIORENTINA 53 31 SASSUOLO 51 31 ROMA 50 31 JUVENTUS 47 31 FROSINONE 47 31 INTER 45 31 EMPOLI 44 31 SAMPDORIA 42 31 HELLAS VERONA 42 31 BOLOGNA 39 31 CAGLIARI 39 31 MILAN 36 31 ATALANTA 32 31 NAPOLI 19 31 UDINESE 10 31 CESENA

Prossimo turno: Napoli-Fiorentina, mercoledì 17 maggio 2023