Primavera 1, risultati e classifica: Napoli sempre più impelagato in zona play-out

Dopo la vittoria del Milan sul campo dell’Atalanta nel recupero disputato per gli impegni dei rossoneri in Youth League, la classifica del campionato Primavera 1 ha il suo quadro completo a cinque giornate dalla fine. Il Napoli è impelagato in piena zona play-out, al terzultimo posto che costringerebbe gli azzurrini a giocare la gara di ritorno in trasferta contro l’Atalanta. La salvezza è distante otto punti, l’ultima chiamata per avere qualche speranza arriva domenica mattina con la sfida contro il Milan in programma a Cercola. Ecco la classifica:

P G 59 29 LECCE 53 29 TORINO 51 29 FIORENTINA 48 29 ROMA 47 29 SASSUOLO 47 29 FROSINONE 46 29 JUVENTUS 43 29 INTER 42 29 SAMPDORIA 42 29 EMPOLI 39 29 BOLOGNA 39 29 HELLAS VERONA 39 29 CAGLIARI 39 29 MILAN 32 29 ATALANTA 31 29 NAPOLI 16 29 UDINESE 9 29 CESENA

Prossimo turno: Napoli-Milan, domenica 7 maggio alle ore 10:30