Ultimo giorno di mercato ed i movimenti continuano anche per la Primavera del Napoli che è attiva sia in entrata che in uscita. Sul fronte delle cessioni sta per lasciare la squadra azzurra il difensore classe 2002 Jonathan Spedalieri che è ad un passo dalla Fermana. In quel ruolo la Primavera di Frustalupi ha già ingaggiato nei giorni scorsi il difensore classe 2004 proveniente dal Genoa Umberto De Luca.