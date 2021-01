Primavera 2, Frosinone-Napoli 0-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli tre mesi e mezzo, dopo l’esordio in campionato a Lecce con sconfitta per 4-1, ha ricominciato il suo cammino. Gli azzurrini non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del Frosinone nella gara valida per la quinta giornata, il Napoli deve ancora recuperare le partite contro Pescara, Pisa e Reggina. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: Quando Coccia ci prova dalla distanza, si fa trovare pronto con una bella parata. Nel resto della gara per la porta azzurra non ci sono grandi pericoli, il portiere polacco è attento sia con i piedi che nelle uscite.

COSTANZO 6,5: Uno dei più attenti del reparto difensivo, vince tanti duelli anche in campo aperto, deve lavorare ancora tanto sulla scelta di tempo dei movimenti, però, la prova complessivamente è buona.

GUARINO 5,5: Qualche indecisione di troppo, delle letture tardive nelle scelte, trovando di nuovo la continuità può migliorare, è parso un po’ contratto oggi.

D’ONOFRIO 6: Prova abbastanza attenta, complessivamente se la cava nelle scelte di tempo, nel lavoro da fare su palla e uomo nella difesa a tre schierata da Cascione.

AMOAH 5,5: Qualche buon0 spunto in fase offensiva come il cross per Iaccarino al 12′ ma degli errori in fase difensiva da correggere, come quando si fa soffiare il pallone da Peres ed è costretto al fallo da ammonizione. (Dal 60′ Potenza 5,5: Doveva incidere di più, non riesce a farlo, non commette errori in fase difensiva, però ci si aspettava di più nella spinta sulla destra)

VIRGILIO 6: Un buon lavoro in fase d’interdizione, deve migliorare nelle scelte in fase di possesso, essere più lucido nelle scelte palla al piede, nella visione di gioco periferica. (Dal 71′ Cataldi 6: Buono spezzone di gara, prova a verticalizzare, a dare più velocità al palleggio anche se non sempre l’esecuzione tecnica è perfetta)

SAMI 6: Buona prestazione in entrambe le fasi di gioco, combatte in fase d’interdizione ed è anche l’unico in mezzo al campo che verticalizza con discreti risultati

ROMANO 6: Se la cava abbastanza bene nelle due fasi di gioco, nel secondo tempo si propone di più e realizza discreti cross.

IACCARINO 6,5: Uno dei più positivi in fase offensiva, si propone con frequenza, va al tiro in qualche occasione, ha delle intuizioni che cercano di sfuggire all’inerzia della prevedibilità nella gestione del pallone.

VERGARA 6: Si propone in fase offensiva, cerca di buttarsi negli spazi tra le linee, nel primo tempo ha qualche buono spunto nel primo tempo ma non riesce ad essere incisivo. Cala un po’ nella ripresa. (Dal 60′ Furina 6: Si muove tanto, cerca di riempire l’area di rigore ma in qualche situazione poteva fare di più come al 94′ sul cross di Romano)

AMBROSINO 5,5: Si muove tanto, cerca di svolgere al meglio il suo compito, l’atteggiamento è quello giusto ma spreca tanto sotto porta, l’occasione più clamorosa capita proprio a lui al 7′ e calcia a lato. (Dall’86’ D’Agostino s.v.: Porta a casa otto minuti circa compreso il recupero, è troppo poco per meritare una valutazione, porta un po’ di vivacità in campo, forse con più minuti a disposizione poteva essere incisivo)

CASCIONE 6: Partita discreta, nei primi venti minuti il Napoli riesce ad alzare i ritmi, ad attaccare sia con la profondità che in ampiezza, crea vari presupposti interessanti senza concretizzare le occasioni. È comprensibile che non ci sia il ritmo-partita, che la squadra non riesca ad avere ancora continuità nell’intensità in fase offensiva visto che non si giocava da tre mesi e mezzo. La rapidità e la vivacità di D’Agostino forse potevano essere utili con un minutaggio più ampio.

Ecco il tabellino del match:

FROSINONE: Trovato 5,5; Nigro 6, Bracaglia 6,5, Santarpia 6; Maugeri 5,5, Peres 6,5, Selvini 6 (dall’81’ De Julis s.v.), Bruno 5,5, Coccia 6; Orlandi 5 (dal 79′ Jirillo s.v.), Vitalucci 5. A disp.: Palmisani, Pacetti, Potenziani, Maestreli, De Blasio, Battisti, D’Agostino. All. Marsella 5,5

NAPOLI: Idasiak 6,5; Costanzo 6,5; Guarino 5,5, D’Onofrio 6; Amoah 5,5 (dal 60′ Potenza 5,5), Virgilio 6 (dal 71′ Cataldi 6), Brando 6, Romano 6; Iaccarino 6,5, Vergara 6 (dal 60′ Furina 6); Ambrosino (dall’86’ D’Agostino s.v.). A disp.: Pinto, Umile, Barba, Spedalieri, Nzila. All. Cascione 6

Dai nostri inviati Ciro Troise e Francesco Russo