Primavera 2, Napoli-Cosenza 1-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli ha ottenuto la prima vittoria in campionato dopo il ko di Lecce ad ottobre e il pareggio di sabato scorso sul campo del Frosinone. Gli azzurrini hanno battuto il Cosenza grazie ad un’autorete di Montoya al 2′, Idasiak ha parato un rigore ma il Napoli ha sprecato tante occasioni da gol per chiudere la sfida. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: Sulla vittoria ci sono i suoi guanti, prima il rigore parato a Zilli, all’84’ la parata sul tiro dalla distanza di Florenzi. Al 35′ del primo tempo l’errore in uscita che poteva costare in caro, è stato salvato dall’errore di Belcastro nella conclusione.

COSTANZO 6,5: Il migliore dei difensori, è sempre efficace, si propone bene anche nello sviluppo del gioco ed è preciso negli interventi difensivi. Il gol è un po’ anche suo, avendo realizzato il lancio da cui nasce l’autorete di Montoya.

SPEDALIERI 5,5: Parte male, con degli errori nella scelta di tempo degli interventi e poi con il fallo di mano che porta al rigore. Migliora nel corso della gara ma l’inizio shock poteva costare caro.

D’ONOFRIO 6: Complessivamente una buona prova, è attento sia nella gestione del pallone che negli interventi difensivi, rischia solo la frittata nell’indecisione con Idasiak nella ripresa.

BARBA 6,5: Gioca in un ruolo inedito, da esterno destro nel centrocampo a quattro e se la cava bene, è propositivo sia con qualche cross, realizza un assist perfetto per Ambrosino che salta il portiere ma colpisce il palo nel primo tempo. (Dal 60′ Amoah 6: Entra bene in partita, con applicazione in entrambe le fasi di gioco)

BRANDO 6,5: Buona prova, sta dentro la partita, domina nella fase d’interdizione e ha anche delle intuizioni interessanti in verticale.

VIRGILIO 6: Mette come di consueto la sua fisicità al servizio della squadra, può far meglio nella gestione del pallone. (Dal 65′ Cataldi 6,5: Una diga davanti alla difesa, ci mette grande applicazione e lavora con intensità nell’interdizione)

ROMANO 6: Attacca di meno rispetto a Barba sull’altro lato, si rende pericoloso al 31′ con un diagonale che termina a lato. Talvolta esprime anche qualche buon spunto in verticale, come quando al 93′ serve D’Agostino per l’ultima occasione della partita.

IACCARINO 6,5: Uno dei migliori in campo, combatte in fase difensiva, recupera tanti palloni e ha delle intuizioni interessanti sia per Romano che per Ambrosino. (Dall’82’ Nzila 5,5: Entra con timidezza, ha un’occasione per calciare da buona posizione in area di rigore ma non ne approfitta)

FURINA 5,5: Non sembra ancora al massimo della forma, partecipa poco alla manovra e al 50′ spreca un’occasione davanti al portiere avversario. (Dal 60′ D’Agostino 6: Apprezzabile l’intensità con cui entra in partita, i movimenti sul filo del fuorigioco ma spreca troppe occasioni)

AMBROSINO 7: Si muove su tutto il fronte d’attacco, è apprezzabile l’intensità, la mobilità, la capacità di approfittare dei limiti della difesa del Cosenza, gli manca solo il gol, per un attaccante non è poco ma c’è da apprezzare tutto il resto. (Dall’82’ Pesce 7: Entra molto bene, un quarto d’ora circa per lui recupero compreso, sfiora il gol, inventa una grande giocata con cui mette D’Agostino in condizione d’involarsi verso la porta avversaria. Ottimo il suo debutto in Primavera)

CASCIONE 6: Partita strana, condizionata tanto dal vento, di buono c’è che il Napoli tiene la porta inviolata per la seconda gara consecutiva, la vittoria e anche la grande quantità d’occasioni create. C’è da riflettere sugli errori commessi nel primo tempo, nella ripresa si è vista una squadra più vivace, anche grazie ai cambi. D’Agostino soprattutto anche stavolta ha reso la squadra più pericolosa, meriterebbe più spazio.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI: Idasiak; Costanzo, Spedalieri, D’Onofrio (cap.); Barba (dal 60′ Amoah), Brando, Virgilio (dal 65′ Cataldi), Romano; Iaccarino (dall’82’ Nzila); Furina (dal 60′ D’Agostino), Ambrosino (dall’82’ Pesce). A disp.: Pinto, Potenza, Guarino, Umile, Sepe, Vergara, Di Dona. All. Cascione

COSENZA: Montoya, Nobile (dal 58′ Cimmino), Mereu, Ficara, Musumeci (dall’80’ Arioli); Carbone (dal 46′ Gaudio), Prestianni (cap.), Maresca (dal 58′ Antonucci); Florenzi; Zilli, Belcastro (dal 58′ Nicolau). A disp.: Patitucci, Duli, Szyszka, Sirimarco, Gaudio, Basile, Bonofiglio, Arioli. All. Ferraro.

Marcatore: 2′ aut. Montoya (Na)

Ammoniti: 5′ pt Maresca (C), 7′ pt Spedalieri (N). Angoli: 2-2 (pt 1-1). Recupero: 0′ pt; 3′ + 1′. st.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Francesco Russo