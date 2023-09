Primavera 2, Napoli-Palermo 2-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli batte 2-0 il Palermo nella gara d’esordio nel campionato Primavera 2, mette in cassaforte la partita già nel primo tempo. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6,5: Non viene quasi mai impegnato ma quando è chiamato in causa con i piedi è sempre efficace.

PELUSO 7: Nel primo tempo, in cui il Napoli indirizza la partita è tra i migliori in campo. Fa l’assist per il gol di De Chiara, cala un po’ nella ripresa, commette qualche leggerezza nella gestione degli uno contro uno difensivi. Al 91′ per un errore nel tempo d’uscita apre anche il campo ad un’azione pericolosa del Palermo

GAMBARDELLA 6,5: Qualche eccesso di sicurezza ad inizio gara nell’impostazione dal basso, poi registra movimenti e scelte e si rende protagonista di un’ottima gara. (Dall’87’ Mazzone s.v.: È troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

D’AVINO 7: Bravo quando deve spezzare la linea, spicca anche nell’impostazione del gioco sia nel corto che nel lungo, come quando nella ripresa ispira l’avanzata di Di Lauro sulla fascia sinistra.

DI LAURO 7: Ottima prova in entrambe le fasi, nel primo tempo inventa un lancio bellissimo per Vilardi, nella ripresa propizia un’occasione di Rossi.

GIOIELLI 6,5: Brillante prestazione nel recupero palla, nasce così l’azione del 2-0. Può far meglio nelle scelte, sia quando sarebbe stato più opportuno cercare l’assist o il tiro.

RUSSO 6: Il suo ruolo è la mezzala, non il play che ha bisogno di tempi di gioco differenti, dovrebbe essere più rapido nella gestione del pallone. Nel primo tempo perde un paio di palle che potevano diventare sanguinose. (Dal 59′ Legnante 6: Rimedia un’ammonizione evitabile, poi prende possesso della mediana e fa un buon lavoro)

DE CHIARA 7: Interpreta in maniera brillante le consegne che gli chiede l’allenatore, realizza il gol che porta in vantaggio il Napoli. (Dal 46′ D’Angelo 6: Disputa la ripresa con la partita già in cassaforte, fa un buon lavoro a livello tattico, può far ancora meglio in certe giocate sotto il profilo tecnico)

VILARDI 6,5: Qualche buona giocata soprattutto nel primo tempo, può aumentare anche la frequenza dei suoi spunti nelle prossime gare. (Dal 68′ Vigliotti 6: Fa un buon lavoro spalle alla porta, tiene palla, la scarica bene, l’opera giusta per una partita già in cassaforte quando è entrato, ad una ventina di minuti dalla fine)

ROSSI 7,5: L’uomo più incisivo, realizza il gol del 2-0 con una splendida giocata, è protagonista di un altro paio d’occasioni, se la cava bene anche quando va a fare l’esterno sinistro d’attacco. Ha delle intuizioni preziose anche quando deve lavorare spalle alla porta, come l’assist a Gioielli.

KOFFI 6,5: Discreta prova soprattutto nel primo tempo, si rende protagonista di un paio di spunti, il più interessante al 14′ quando trova la risposta di Salamone. (Dal 68′ Lorusso 6: Qualche buona idea come un assist a Gioielli, può avere maggiore continuità negli spunti ma i ritmi erano bassi e la partita in cassaforte).

TEDESCO 7,5: Al di là dell’importanza della vittoria, è apprezzabile la coerenza nel ricercare la propria idea di gioco, l’organizzazione in entrambe le fasi di gioco. È una squadra che conosce sempre cosa fare, cerca la pressione alta, la riconquista immediata del pallone con il pressing alto, la ricerca del gioco con soluzioni sia nel corto che nel lungo, l’esplorazione di diverse linee di passaggio come quando Peluso veniva dentro al campo.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 5′ De Chiara (N), 31′ Rossi (N)

Napoli: Turi, Peluso, Di Lauro, Russo (59′ Legnante), Gambardella (87′ Mazzone), D’Avino, Gioielli, De Chiara (46′ D’Angelo), Rossi, Vilardi (69′ Lorusso), Koffi (69′ Vigliotti). A disp.: Pellino, De Luca, Stasi, Mutanda, Malasomma, Borriello, Esposito. All. Tedesco

Palermo: Salamone, Fontana, Granicelli (46′ Vitucci), Tagliarino (75′ Vaiana), Marong, Gallea, Scaglione, Bongiovanni, Di Mitri, Kubi, Macchia (46′ Sessa). A disp.: Cutrona, Mattaliano, Basile, Cervello, Martignetti, Fravola, La Mantia, Messina, Visconti. All.: Di Benedetto

Arbitro: Sig. Savini della Sez. Aprilia

Ammoniti: 8′ De Chiara (N), 42′ Marong (P), 62′ Di Lauro (N), 63′ Legnante (N), 80′ Sessa (P)

A cura di Ciro Troise