Nessun problema per l’Entella, che passa agilmente in casa della Salernitana. La sfida, giocata questa mattina e valida per il campionato di Primavera 2, girone B, è finita 3-1 per la squadra ligure. Entella che, dunque, si posiziona al terzo posto in classifica a quota 38 punti e scavalca momentaneamente il Napoli di Cascione (attualmente quarto a 35), che con una vittoria oggi a La Spezia si assicurerebbe l’accesso ai play-off promozione.