Primavera 2B, match pirotecnico tra Pescara e Napoli. Crollo a sorpresa dell’Entella

Giornata di partite quest’oggi per il girone B di Primavera 2 e, soprattutto, per il Napoli di Cascione, che rientra in campo dopo quattro partite rinviate (che saranno recuperate) e giocano in casa del Pescara. A spuntarla sono i padroni di casa al termine di un match pirotecnico, che ha visto gli azzurrini mettere in campo l’anima per recuperare, un segnale di enorme fiducia in vista del futuro. Non stecca il Lecce secondo in classifica, che si impone per 2-0 sul Frosinone e resta in scia del Pescara capolista. Vince anche la Reggina, che si aggiudica la sfida salvezza contro la Salernitana, finisce invece in parità tra Pisa e Benevento. Crolla clamorosamente, infine, l’Entella, uscito sconfitto in casa del Cosenza. Rinviata Spezia-Crotone.

RISULTATI

Pisa 1-1 Benevento

Spezia – Crotone (rinviata)

Lecce 2-0 Frosinone

Pescara 4-3 Napoli

Reggina 2-0 Salernitana

Cosenza 3-1 Virtus Entella

CLASSIFICA

Pescara 31 pt. Lecce* 26 Virtus Entella 21 Benevento** 16 Crotone** 15 Spezia*** 15 Pisa 14 Cosenza** 14 Frosinone** 12 Napoli**** 11 Reggina* 10 Salernitana*** 3

*partite da recuperare