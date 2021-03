Primavera 2B, Napoli al terzo posto con l’Entella dopo la vittoria di oggi: la classifica aggiornata

Vittoria al cardiopalma quella conquistata dal Napoli Primavera nel recupero contro la Reggina. Con l’uomo in meno, i calabresi non sono riusciti ad arginare i ragazzi di Cascione, che agguantano il successo al 90′ con Cioffi. Azzurrini che, con i tre punti di oggi, raggiungono il terzo posto a quota 21, a pari merito con l’Entella. Da regolamento, la seconda e la terza classificata disputeranno i playoff di promozione in Primavera 1, col Napoli che ha ancora le due partite da recuperare contro Spezia e Lecce, a cui si aggiunge la terza con il Frosinone, rinviata pochi minuti fa: tutte le sfide citate, tra l’altro, sono da giocare in casa.

Di seguito, la classifica aggiornata.

CLASSIFICA