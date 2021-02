Primavera 2B, risultati e classifica: il Pescara batte il Lecce in extremis e conquista la vetta

Sono scese in campo, quest’oggi, le squadre del girone B di Primavera 2. Colpaccio all’ultimo secondo per il Pescara, che batte il Lecce nello scontro diretto al vertice e conquista la vetta della classifica. Tre punti importanti anche per la Reggina nei bassifondi della graduatoria, che si impone per 2-0 contro il Cosenza. Non steccano Frosinone, Benevento e Virtus Entella, mentre non scende in campo il Napoli, che avrebbe dovuto affrontare lo Spezia. Di seguito, dunque, i risultati e la classifica del girone, al netto delle partite da recuperare degli azzurrini di mister Cascione.

RISULTATI

Crotone-Benevento 0-2

Frosinone-Pisa 1-0

Napoli-Spezia (rinviata)

Pescara-Lecce 1-0

Reggina-Cosenza 2-0

Virtus Entella-Salernitana 4-1

CLASSIFICA

Pescara 27 pt. Lecce 23 Virtus Entella 18 Spezia* 15 Benevento 14 Pisa 13 Frosinone 12 Crotone 12 Cosenza 11 Napoli*** 11 Reggina* 7 Salernitana* 3

*partite da recuperare