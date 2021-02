Primavera 2B, risultati e classifica: Napoli recuperato al 91′ dalla Virtus Entella

Torna in scena quest’oggi la Primavera 2, in campo per l’8^ giornata. Nel girone B, il Napoli di Cascione, in trasferta contro la Virtus Entella, si fa agguantare al 91′ da una rete di Antonioni. In gol per gli azzurrini Cataldi.

Di seguito il resoconto dei risultati odierni con annessa classifica:

RISULTATI

Cosenza-Spezia 0-3

Lecce-Reggina 3-0

Pescara-Crotone 3-0

Pisa-Salernitana 3-1

Virtus Entella-Napoli 1-1

Benevento-Frosinone (rinviata)

CLASSIFICA